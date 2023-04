'Il malessere francese': stasera incontro promosso da Terra dei Padri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il popolo francese è in rivolta da settimane contro il governo di Emmanuel Macron e la sua riforma delle pensioni che era stata già presentata nel 2018, poi accantonata all'inizio dell'emergenza Covid. Il malcontento dilaga mentre molte città vengono messe a ferro e fuoco, fra vere e proprie guerriglie urbane - si legge in un comunicato della Terra dei Padri -. Il movimento di protesta in realtà mette in discussione tutte le scelte economiche e sociali dell'attuale governo che non ha la maggioranza nel Parlamento Francese ma la cerca provvedimento per provvedimento, una situazione anomala nel sistema parlamentare francese che deriva dall'incapacità di Macron, pur eletto per la seconda volta presidente il 24 aprile 2022, di confermare il suo consenso nelle elezioni politiche, dove il suo partito Ensemble ha ottenuto solo 245 seggi sui 577 assegnati. I media italiani hanno raccontato in maniera molto marginale questo importante movimento di protesta, senza mai interrogare chi alle proteste prende parte'.