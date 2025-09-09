'La mancanza di risposte della maggioranza alle osservazioni che ho posto sulla triste vicenda aMo ne rivelano la fondatezza. Il fatto di maggior rilievo emerso ieri è lo scollamento tra il Sindaco ed il Pd. Mentre il partito ha fatto quadrato sui dirigenti invece il sindaco ha ammesso che è necessaria fare maggiore chiarezza, scardinando la tesi della dipendente come unica colpevole e richiamando in modo esplicito le responsabilità del direttore generale e dell'amministratore unico. Con la speranza che alle parole seguano i fatti. Inoltre dalle parole del sindaco emerge quanto avevamo già sottolineato: l'ammanco di aMo è stato svelato da sollecitazioni esterne, probabilmente dall'Agenzia delle Entrate'. E' quanto afferma Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, dopo il Consiglio comunale di lunedì scorso in cui si è dibattuto della vicenda aMo, l'Agenzia della mobilità di Modena.
'Mi dispiace constatare – continua Mazzi – che, nonostante l'ammissione del sindaco, il Consiglio comunale abbia deciso di bocciare il provvedimento su un'azione di responsabilità verso tutti gli amministratori ed i controllori al momento dell'ammanco. Azione richiesta congiuntamente da tutte le forze di opposizione. Fra tutte le domande, – conclude Mazzi – ad una in particolare chiediamo risposta. Che cosa ha fatto l'ex amministratore unico con 47mila euro tra contanti e pagamenti pos?'.
Scandalo Amo, Mazzi: 'Cosa ha fatto l'ex amministratore unico con 47mila euro?'
'Nonostante l'ammissione del sindaco il Consiglio comunale ha deciso di bocciare il provvedimento su un'azione di responsabilità verso tutti gli amministratori'
'La mancanza di risposte della maggioranza alle osservazioni che ho posto sulla triste vicenda aMo ne rivelano la fondatezza. Il fatto di maggior rilievo emerso ieri è lo scollamento tra il Sindaco ed il Pd. Mentre il partito ha fatto quadrato sui dirigenti invece il sindaco ha ammesso che è necessaria fare maggiore chiarezza, scardinando la tesi della dipendente come unica colpevole e richiamando in modo esplicito le responsabilità del direttore generale e dell'amministratore unico. Con la speranza che alle parole seguano i fatti. Inoltre dalle parole del sindaco emerge quanto avevamo già sottolineato: l'ammanco di aMo è stato svelato da sollecitazioni esterne, probabilmente dall'Agenzia delle Entrate'. E' quanto afferma Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, dopo il Consiglio comunale di lunedì scorso in cui si è dibattuto della vicenda aMo, l'Agenzia della mobilità di Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il Cau di Fanano riaprirà regolarmente il 10 settembre: oggi chiuso per l'indisponibilità dei medici assegnati
Class Action contro il cartello delle imprese costruttrici di autocarri: primi rimborsi anche a Modena
'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'
Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?Articoli Recenti
Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli
Scandalo Amo, Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia): 'Ferita inferta alla credibilità delle istituzioni'
Scandalo Amo, Mezzetti richiama Reggianini: 'Avevamo chiesto di procedere celermente con la denuncia'
'Urbanistica, giunta Mezzetti abbia il coraggio di una visione diversa della crescita cittadina'