Scandalo Amo, Mazzi: 'Cosa ha fatto l'ex amministratore unico con 47mila euro?'

'La mancanza di risposte della maggioranza alle osservazioni che ho posto sulla triste vicenda aMo ne rivelano la fondatezza. Il fatto di maggior rilievo emerso ieri è lo scollamento tra il Sindaco ed il Pd. Mentre il partito ha fatto quadrato sui dirigenti invece il sindaco ha ammesso che è necessaria fare maggiore chiarezza, scardinando la tesi della dipendente come unica colpevole e richiamando in modo esplicito le responsabilità del direttore generale e dell'amministratore unico. Con la speranza che alle parole seguano i fatti. Inoltre dalle parole del sindaco emerge quanto avevamo già sottolineato: l'ammanco di aMo è stato svelato da sollecitazioni esterne, probabilmente dall'Agenzia delle Entrate'. E' quanto afferma Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, dopo il Consiglio comunale di lunedì scorso in cui si è dibattuto della vicenda aMo, l'Agenzia della mobilità di Modena.

'Mi dispiace constatare – continua Mazzi – che, nonostante l'ammissione del sindaco, il Consiglio comunale abbia deciso di bocciare il provvedimento su un'azione di responsabilità verso tutti gli amministratori ed i controllori al momento dell'ammanco. Azione richiesta congiuntamente da tutte le forze di opposizione. Fra tutte le domande, – conclude Mazzi – ad una in particolare chiediamo risposta. Che cosa ha fatto l'ex amministratore unico con 47mila euro tra contanti e pagamenti pos?'.

