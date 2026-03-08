Il ritorno della Kyenge: si iscrive a +Europa

'Siamo felici di dare il benvenuto in +Europa a Cécile Kyenge, che da oggi entra a far parte del partito e della sua segreteria. Già Ministra per l’Integrazione nel governo guidato da Enrico Letta e poi parlamentare europea, Kyenge porta con sé una grande esperienza sui temi dei diritti di cittadinanza, delle politiche migratorie e della cooperazione internazionale'. Ad annunciare l'adesione a +Europa della ex ministro modenese Kyenge è il segretario Riccardo Magi.

'Ha deciso di unirsi a +Europa per condividere le competenze maturate nei suoi incarichi istituzionali, a partire dall’esperienza di governo come Ministra per l’Integrazione con delega anche alle politiche giovanili, quando ha collaborato a stretto contatto con Emma Bonino, allora ministra degli Affari Esteri, sui temi delle politiche migratorie. Cécile Kyenge parteciperà anche alla Convention nazionale di +Europa del 28 marzo a Roma, “Tutta l’Europa che manca”, dedicata al futuro dell’Europa e al ruolo dell’Italia nella costruzione di un’Europa politica, unita, democratica e federale. Continua così il percorso di crescita di +Europa e di consolidamento del partito per costruire un’alternativa di governo alla destra di Giorgia Meloni. L’ingresso di Cécile Kyenge, simbolo di integrazione e di lotta al razzismo, ci riempie di orgoglio ed è il segnale che siamo sulla strada giusta'.

