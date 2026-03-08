Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il ritorno della Kyenge: si iscrive a +Europa

Il ritorno della Kyenge: si iscrive a +Europa

'Kyenge porta con sé una grande esperienza sui temi dei diritti di cittadinanza, delle politiche migratorie e della cooperazione internazionale'

1 minuto di lettura

'Siamo felici di dare il benvenuto in +Europa a Cécile Kyenge, che da oggi entra a far parte del partito e della sua segreteria. Già Ministra per l’Integrazione nel governo guidato da Enrico Letta e poi parlamentare europea, Kyenge porta con sé una grande esperienza sui temi dei diritti di cittadinanza, delle politiche migratorie e della cooperazione internazionale'. Ad annunciare l'adesione a +Europa della ex ministro modenese Kyenge è il segretario Riccardo Magi.
'Ha deciso di unirsi a +Europa per condividere le competenze maturate nei suoi incarichi istituzionali, a partire dall’esperienza di governo come Ministra per l’Integrazione con delega anche alle politiche giovanili, quando ha collaborato a stretto contatto con Emma Bonino, allora ministra degli Affari Esteri, sui temi delle politiche migratorie. Cécile Kyenge parteciperà anche alla Convention nazionale di +Europa del 28 marzo a Roma, “Tutta l’Europa che manca”, dedicata al futuro dell’Europa e al ruolo dell’Italia nella costruzione di un’Europa politica, unita, democratica e federale. Continua così il percorso di crescita di +Europa e di consolidamento del partito per costruire un’alternativa di governo alla destra di Giorgia Meloni. L’ingresso di Cécile Kyenge, simbolo di integrazione e di lotta al razzismo, ci riempie di orgoglio ed è il segnale che siamo sulla strada giusta'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti ‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’

‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’

Mezzetti si pente del riconoscimento alla Albanese, Rifondazione: 'Opportunista'

Mezzetti si pente del riconoscimento alla Albanese, Rifondazione: 'Opportunista'

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Cisl Fp Emilia Romagna: 'Indennità di pronto soccorso, tutto fermo'. Regione bloccata per timore della Cgil

Cisl Fp Emilia Romagna: 'Indennità di pronto soccorso, tutto fermo'. Regione bloccata per timore della Cgil