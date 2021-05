'In autunno, con i bus attuali, impossibile ritorno a scuola al 100%'

'Possiamo finire l'anno scolastico senza problemi', ma per l'autunno qualcosa dovrà cambiare: perchè i 600 autobus in più aggiunti quest'anno non sono sufficienti al ritorno in aula di tutti gli studenti al 100%. Solleva il problema fin da ora l'assessore ai Trasporti dell'Emilia Romagna Andrea Corsini, che ha toccato il nodo sul prossimo anno scolastico questa mattina in commissione. 'Se la didattica in presenza torna al 100% non si potrà mantenere il limite del 50% sui mezzi pubblici e anche coinvolgendo i privati non sarà possibile mantenere il limite del 50% a causa della mancanza di mezzi e di autisti', ha detto l'assessore.'Il ritorno alla scuola in presenza e l'aumento della percentuale di studenti in aula ogni giorno non ha creato problemi alla nostra Regione - ha sottolineato Corsini - perchè i piani operativi preparati insieme alle Prefetture già lo scorso autunno prevedevano scuola in presenza al 75%'. Dunque, il decreto riaperture del Governo, che stabilisce scuola in presenza al 75%, 'ci ha trovato pronti. Riguardo ai mezzi di trasporto disponibili, oggi ne abbiamo 600 in più rispetto alla flotta tradizionale (circa 6.000 mezzi) in modo da poter garantire il rispetto delle percentuali previste dalle leggi (ovvero il 50% di presenza sui mezzi pubblici e il 70% a scuola)'. Corsini ricorda come in tutte le province, tranne Modena e Reggio Emilia, si sono potuti evitare cambiamenti nell'orario delle lezioni per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.