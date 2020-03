In diretta riappare Bonaccini: 'Con Prodi stiamo progettando futuro'

'Non ci sarà ripresa economica senza prima avere sconfitto l'emergenza sanitaria. I dati ci confermano un miglioramento nei contagi ma è difficile parlare di miglioramento quando ogni giorno dobbiamo contare vittime'.Stefano Bonaccini, presidente della Regione, interviene al termine della diretta Facebook quotidiana con il commissario per l'emergenza Sergio Venturi, mettendosi al suo fianco e facendogli eco, almeno per quanto riguarda le azioni del cosiddetto contrattacco al virus.'Dalla gestione ospedaliera dell'emergenza stiamo passando a quella nelle case e nelle case protette per anziani, ora le nostre priorità. Con test a tappeto per gli operatori sociosanitari. In arrivo mercoledì ed in distribuzione nei prossimi giorni'. La diretta FB nel frattempo ha quasi dimezzato gli utenti, rispetto a quella sempre più umanamente oltre che tecnicamente coinvolgente di Venturi. Da 9800 a 4600. Si procedeDa qui l'intervento assume il caratteri di un comizio politico nel quale appare anche il nome di Romano Prodi. 'Ho parlato con lui per progettare il dopo emergenza, il futuro di questa regione'. Una regione, fa intendere Bonaccini, in cui 'dovranno essere utilizzati gli strumenti che oggi ci stanno aiutando ad affrontare l'emergenza, a salvare vite e a migliorare l'ambiente'. Il riferimento è al lavoro a distanza ma non solo.Il discorso si estende al mondo della sanità: 'Finita l'emergenza sarà necessario aprire una discussione ampia sulla sanità pubblica e sul proprio ruolo. Abbiamo visto la differenza tra un sistema sanitario universalistico come il nostro e quello degli Stati Uniti'. E qui Bonaccini mette le mani avanti anche sulla discussa riforma del titolo V della costituzione e sulle materie concorrenti tra regioni e governo da quella stessa riforma organizzata: 'Chi pensa sia una soluzione riportare la competenza della sanità pubblica totalmente in capo al governo centrale, non ha capito. Ricordiamo che se e quando usciremo da questa emergenza lo dovremo anche un sistema regionale forte e che va sostenuto e finanziato'Bonaccini rivendica il primato di avere anticipato, a livello regionale, alcune misure restrittive (come la chiusura dei parchi e l'estensione della platea dei locali commerciali da chiudere), poi seguite ed adottate dal governo centrale. Annuncia più volte, nel suo discorso di stare pensando al dopo emergenza. E fa riferimento all'idea di un pensatoio scientifico-politico capace di immaginare la regione del futuro. Pensatoio che ruoterebbe intorno ad alcune figure: 'Ho parlato con Romano Prodi, ho parlato con Enrico Giovannini, referente dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, (ex presidente dell'Istat e candidato in pectore per la guida dell'esecutivo PD-M5S). L'idea è quella di unire umanisti, economisti per immaginare la società del domani. Esperti della digitalizzazione e dei big data. Che ci dicano come sarà il futuro, il lavoro nel prossimo futuro e quali potranno essere gli strumenti affinché nuovi lavori potranno, per esempio, sostituire quelli che si perderanno'Dal futuro al recente passato, Bonaccini elenca i provvedimenti già adottati a livello regionale, per affrontare la crisi: dall'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga estesi anche alle imprese con un solo dipendente, sostegno all'accesso al credito per le imprese, con lo stanziamento di 10 milioni di euro per garantire finanziamenti a tasso zero stipulati con le banche. Poi anticipo del trasferimento ad ogni comune delle risorse destinate alla spesa educativa e sociale. Oltre al rinvio a giugno per il pagamento di bolli, e l'anticipo della liquidazione dei contributi. 'Inoltre, ieri, in giunta - ha concluso Bonaccini - abbiamo deciso di impegnare 24 milioni di euro. Di cui cinque milioni di euro per la scuola che destineremo all'acquisto anche di tablet e sim per sostenere il lavoro di coloro che stanno riorganizzando la didattica a distanza'Gi.Ga.