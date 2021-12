In Israele si parte con la quarta dose ad anziani e immunodepressi

Israele ha dato oggi l'autorizzazione alla somministrazione di una quarta dose di vaccino Pfizer nella case di riposo per anziani e negli ospedali geriatrici. Lo ha reso noto il ministero della sanità secondo cui questa decisione è stata presa nel timore che in quelle istituzioni si verifichi una ondata di contagi.Il direttore generale del ministero della sanità israeliano, Nahman Ash ha detto che anche i dipendenti di quegli istituti potranno adesso ottenere una quarta dose, se lo desiderano. Ieri, dopo una lunga serie di consultazioni, Ash aveva autorizzato la somministrazione della quarta dose agli immunodepressi. Nel frattempo il ministero della sanità ha reso noto che la quinta ondata sta avanzando e che ieri i contagi di Covid sono stati 5000 circa (1000 in più rispetto al giorno precedente) su un totale 157 mila tamponi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.