Infrastrutture Sassuolo: la vera priorità è allargare la SP467 Pedemontana a quattro corsie

1. essere percorribile da tutti i mezzi (leggeri e anche pesanti) con una attenzione alla mobilità sostenibile (cioè che sia utile anche per sviluppare il sistema ferroviario e del TPL);
2.
3. essere in posizione strategica in caso di blocco o cantiere dell’attuale unico ponte per i mezzi pesanti (SP467 pedemontana).“L’ipotesi tra le tante, avanzata in passato, di un nuovo ponte presso il polo scolastico/area Gazzotti – afferma l’Assessore - non risponde a nessuna di queste tre esigenze. Al contrario, aggraverebbe criticità già presenti: traffico intenso nel nodo Polo Scolastico / via Montanara e maggiore inquinamento nelle zone residenziali di Rometta e Consolata, con impatti di traffico davanti all’Ospedale di Sassuolo, appena premiato come eccellenza nazionale. La gestione oculata del cantiere della Veggia e il peso del territorio coinvolto confermano che il Comune di Sassuolo, per dimensioni, numero di imprese e popolazione, è di fatto il principale attore nella pianificazione della viabilità distrettuale, insieme a enti provinciali e soprattutto alla Regione che sta predisponendo il futuro PRIT (cioè il Piano Regionale Integrato dei Trasport). Se arriverà la Bretella Campogalliano–Sassuolo (interamente disegnata sul versante modenese), l’impatto sarà quasi totalmente sul comparto sassuolese: soprattutto qui dovranno quindi essere definiti gli indirizzi per pianificare le opere di adduzione (sono 90 milioni di euro previsti sulle due province): non come interventi “a pioggia” ma mirati su questa destinazione di “opere di adduzione e mitigazione”.
Nel “pacchetto di opere” andranno considerate anche proposte per migliorare l’accessibilità della montagna reggiana e modenese ai servizi di Sassuolo (ospedale e polo scolastico), ad esempio potenziando la traversa di Castellarano, già sperimentata per i soli mezzi di emergenza durante la chiusura del ponte Veggia, pensandone un uso riservato anche al solo trasporto pubblico. Una misura che potrebbe ridurre di oltre 15 minuti, nelle ore di punta, i tempi di percorrenza dalla montagna modenese verso il polo scolastico e l’ospedale di Sassuolo”.Il cantiere della Veggia è servito anche per evidenziare quali sono i nodi più critici, in ordine di criticità: la strozzatura della pedemontana (nel passaggio dalle 4 alle 2 corsie), le provenienze da Casalgrande (presso scalo di Dinazzano), le provenienze da Rubiera (presso l’abitato di Villalunga), l’attacco a Fiorano della tangenziale per Modena sulla pedemontana, le provenienze dal Fondovalle Secchia.
Nella foto, l'assessore Zilioli