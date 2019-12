La Maletti e il neo piddino Rebecchi insieme in campagna elettorale

“La Regione dei prossimi cinque anni”: è questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato per la sera di mercoledì dal Circolo modenese Pd San Damaso. Parteciperanno i candidati Pd all’Assemblea Legislativa regionale alle elezioni del 26 gennaio Francesca Maletti e Pier Giorgio Rebecchi. L’appuntamento è presso la Polivalente San Damaso a partire dalle 20.45.

Ecco quindi che l'ex grillino Rebecchi inizia la sua campagna elettorale nelle vesti di canddato 'piddino' (come egli ha chiamato per anni i rappresentanti Dem) proprio con al fianco Francesca Maletti. Evidente il tentativo del commercialista ex 5 Stelle di recuperare consensi rispetto al suo avversario naturale, Giuseppe Boschini per non restare stritolato dalla 'competizione cattolica' a Modena tra i due.