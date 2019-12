Regionali, Pd: Rebecchi (ex 5S) 'stritolato' da sfida Maletti-Boschini

Mentre Stefano Bonaccini fa di tutto per allontanare lo spauracchio di una sconfitta storica della sinistra in Emilia Romagna, in casa Pd la sfida vera è tutta sulle preferenze. A Modena città sono tre i contendenti per un posto (che, ricordiamo, vale circa 7500 euro al mese) in Regione:(nella foto con la Gualmini) e. Rebecchi, sbarcato in casa Pd prima della scelta del Movimento 5 Stelle di presentare una propria lista autonomia, si trova ora stritolato nella sfida cattolica tra Boschini e la Maletti. Il bacino di voti è infatti il medesimo e Rebecchi non può certo contare sulle preferenze dei pochi 5 Stelle rimasti che - presumibilmente - sceglieranno il loro candidato di bandiera Simone Benini. Ecco allora che il balzo del commercialista modenese dai 5 Stelle ai Pd sta sempre più assumendo i contorni di un salto nel buio.