La salute catastrofica del Pianeta non è una balla

Di mestiere faccio il musicista da quasi mezzo secolo, scrivendo, dirigendo e insegnando. Penso di possedere una certa conoscenza su tutti gli strumenti d'orchestra, ma non mi permetterei mai di esprimere un'opinione sui legni o i metalli utilizzati per costruirli, sulle vernici, sulle meccaniche. Questo appartiene a liutai ed ebanisti, mestieri completamente diversi dal mio.Perchè vi dico questo? Da tempo abbiamo notizie sui cambiamenti climatici, sulla temperatura degli oceani e sulle possibili e catastrofiche conseguenze. Per alcuni scienziati stimabilissimi nel loro campo, come il nobel Rubbia e Zichichi, sono tutte ecoballe la cui finalità è economica: si spaventano i popoli e i governi per costringerli ad una svolta green (e quindi ingrassare le lobby del green) o limitare la produzione (così che altri possano aumentare la propria, fregandosene delle nuove restrizioni). Non occorre pensare all'America, che non firma il protocollo di Kyoto; è sufficiente dare un'occhiata dalle nostre parti.Ma torniamo alle ecoballe. Rubbia è un fisico che ha ricevuto il nobel per la scoperta delle particelle subatomiche W+, W- e Z0 e Zichichi è anch'esso un fisico specializzato nello studio delle particelle elementari. Cosa c'entra questo campo con lo studio dell'ambiente? Nulla. Vale esattamente allo stesso modo in cui io potrei esprimermi sulla segreta vernice creata da Stradivari o Guarnieri. Esiste però una differenza 'di colpa': se io mi spaccio per liutaio, non succede nulla, non faccio male a nessuno; se un fisico di grande prestigio si spaccia per climatologo e afferma sue opinioni del tutto personali e in controtendenza a quelle della maggioranza dei veri esperti mondiali, offre una sponda a governi e industrie per continuare a inquinare allo stesso modo.Ora, questa settimana è uscito l'ennesimo rapporto sullo stato di salute del pianeta, che pone la sua attenzione specialmente sulla temperatura degli oceani: i nostri polmoni blu che assorbono la maggior parte dei gas serra. La loro temperatura continua ad innalzarsi come l'acidità e ciò significa che l'aria è sempre più inquinata da CO2 e altri gas come il metano, ancora peggiore. Invece di capire che il nostro tempo d'intervento è sempre più ridotto e rischiamo l'estinzione - perchè quando madre natura dirà basta non ci sarà scampo per nessuno - ci impegniamo solo in blabla dove nulla si decide sul serio per i troppi interessi in ballo e prestiamo orecchio (e ne traiamo giustificazione) a fisici che si spacciano per climatologi, o musicisti che si spacciano per liutai, e la cui opinione vale come quella del mio barbiere.