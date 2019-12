L'Altra Emilia Romagna: tutti i nomi in lista

Anche l'Altra Emilia Romagna lista di sinistra che si oppone a Bonaccini, è riuscita nell'obiettivo di depositare tutte le liste nelle rispettive circoscrizioni provinciali dell'Emilia-Romagna. Candidato presidente è Stefano Lugli, anche candidato consigliere regionale nelle circoscrizioni di Bologna, e capolista a Modena e Ferrara.



L'Altra Emilia-Romagna, ricorda lo stesso stefano Stefano Lugli, è 'l'unica lista che si oppone alle destre con un progetto politico a favore dei beni comuni e contro le privatizzazioni', per il lavoro stabile e sicuro, contro la precarietà e le false cooperative, per la sostenibilità ambientale contro le grandi opere autostradali, per l'unità delle regioni nel chiedere al governo adeguate risorse per i diritti dei cittadini contro l'autonomia regionale che realizza il sogno leghista della secessione, 'per il vero cambiamento di cui questa regione ha bisogno'.





Le liste dei candidati nei collegi provinciali



MODENA

Alba Bassoli (architetto AUSL Modena), Claudia Bellucci (psicologa e consigliera comunale a Castelnuovo Rangone), Elena Govoni (tecnico della prevenzione all'AUSL Modena), Teresa Grasso (dipendente del comune di Modena, Stefano Lugli (dipendente del comune di Concordia), Mario Ori (dipendente Atersir), Giovanni Sonego (libero professionista).



PIACENZA

Andrea Tagliaferri (dip Autogrill), Margherita Labbe (insegnante), Maura Cesena (pensionata e ambientalista), Marco Tamborlani (pensionato).



PARMA

Alexander Belletti, Francesca Bottazzi (consigliera comunale a Sorbolo), Davide Castoldi (autista), Alice Montecchini, Andrea Strambaci (studente-lavoratore e coordinatore Giovani Comunisti di Parma).



REGGIO EMILIA

Nicolas Zanoni (operaio), Araceli Barrús de Andrés (infermiera), Massimo Comunale (medico), Monica Vender (libera professionista), Selene Prodi (commerciante), Natale Cuccurese (segretario nazionale partito del Sud, consigliere comunale civico a Quattro Castella).



BOLOGNA

Stefano Lugli (dipendente comune di Concordia, segretario regionale Rifondazione Comunista, consigliere comunale a Finale Emilia), Selene Prodi (commerciante e presidente comitato centrale Partito Comunista Italiano), Bernardi Michela detta Risorsa (lavoratrice precaria), Mauro Collina (barista), Luciano Nadalini (fotografo), Fiorenza Addivinola (pensionata), Antonella Caranese (responsabile servizio minori Unione della Romagna Faentina), Michele Ferrari (tecnico ambientale, segretario Rifondazione comunista Castel San Pietro terme), Francesca Sparacino (consigliera comunale per Rifondazione Comunista a Granarolo), Stella Dante (ex consigliera comunale M5S quartiera Navile), Paolo Viglianti (segretario regionale Partito Comunista Italiano)



FORLI’-CESENA

Chiara Mancini (studentessa), Jacopo Rinaldini (agente di commercio), Paolo Liverani (presidente provinciale Arci Forlì-Cesena), Alessandro Corbelli (scrittore), Fanti Samanta (precaria)



RIMINI

Alessandro Corbelli (scrittore), Eliana Cugnetto, Carla Gozzi, Francesco Gualdi



FERRARA

Claudia Piva (impiegata presso Confederazione Italiana Agricoltura Ferrara), Stefano Randelli (impiegato settore rifiuti CLARA), Stefania Soriani (insegnante), Stefano Lugli (dipendente comune di Concordia, segretario regionale Rifondazione Comunista, consigliere comunale a Finale Emilia)



RAVENNA

Alessandro Bongarzone (giornalista), Vilma Lama, Valeria Ricci, Paolo Viglianti (segretario regionale Partito Comunista Italiano).