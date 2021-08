Lamorgese: i titolari dei locali non possono chiedere documenti

'Il rispetto delle regole è importante'. Lo ha detto a Torino il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo ai giornalisti sulla proteste dei No Green pass. Il ministro non ha esclusoamministrativa'.Non si puo' pensare - ha spiegato - che l'attivita' di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che e' garantire la sicurezza.

