Lega giovani Modena, Matteo Bergamini nuovo coordinatore provinciale

Ieri si è tenuto il congresso provinciale della Lega Giovani Modena con la presenza di Tommaso Vergiati e Francesco De Santis rispettivamente Coordinatore Emilia e Vice Coordinatore Nazionale Lega Giovani.Matteo Bergamini, formiginese di 23 anni già consigliere comunale a Formigine, è il nuovo coordinatore della Lega Giovani Modena.“Ringrazio Tommaso Vergiati per la possibilità che mi è stata data, ringrazio tutti i giovani che dopo consultazioni interne all’unanimità hanno deciso che sarò io il successore di Alex Pedrazzi che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni e che continuerò, per me è un onore e un onere ricoprire questo ruolo”.”Congratulazioni all’amico, compaesano e collega in consiglio comunale Matteo Bergamini - afferma il coordinatore provinciale Davide Romani -. Matteo è un bravissimo ragazzo che milita da anni nella Lega a Formigine, da quando è stato eletto in consiglio si è fin da subito distinto per la sua preparazione efficacia e competenza nonostante la giovane età, sono sicuro che guiderà al meglio il gruppo giovanile, i giovani sono il nostro futuro”.