L'ex assessore Sitta spara a zero su Donini: 'Organizzatore di caos'

'L'assessore alla sanità della nostra regione è un bravo organizzatore di caos. Chi di dovere ne prenda atto. Quello accaduto all'open day della Fiera di Bologna è una indecenza e una macchia pesante per la capacità organizzativa che la nostra Regione invece ha, se vuole utilizzarla. Quando si mette davanti a tutto la ricerca di un primato mediatico scordandosi di fare le cose come si deve, è facile incorrere i figuracce e questa è stata grossa. È tanto difficile andare avanti in modo ordinato con le prenotazioni? Si cade nell'anonimato? I media non si interessano più di noi? Pazienza'. Il durissimo attacco alla gestione dell'assessore regionale Donini dopo quanto accaduto ieri a Bologna , arriva con un fuoco amico (o quasi). A parlare è infatti l'ex assessore comunale Daniele Sitta che si lancia in un j'accuse diretto alla giunta Bonaccini.