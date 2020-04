'Liquidità per 400 miliardi, e stop ai pagamenti aprile e maggio'

“Diamo liquidita’ immediata per 400 miliardi di euro”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il Ministro Gualtieri, a proposito del dl destinato alle imprese. Il governo destina 400 miliardi “alle imprese, che siano piccole, medie o grandi. 200 miliardi per potenziare l’intervento sul mercato interno, 200 per l’export. E’ una potenza di fuoco che io non ricordo altre volte. E’ una cifra enorme”, ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del suo intervento nel quale ha annunciato anche di avere deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio.



'Mettiamo in campo 200 miliardi di garanzia per prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione molto semplice e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui quella di non poter erogare dividendi', ha affermato Gualtieri.

“Nel mese di aprile - ha proseguito Conte - faremo un decreto ancora piu’ corposo che avra’ un approccio pu’ articolato per tutte le categoerie in sofferenza. Ci rendiamo conto che questa epidemia non e’ solo sanitaria ma e’ assolutamente anche di natura economica e sociale. Stiamo lavorando in questa direzione, con il decreto di aprile avremo un poderoso strumento per la protezione sociale e delle famiglie”.



Rispetto alle polemiche sul mancato arrivo, ad oggi, dei 600 euro di bonus ai lavoratori autonomi e le partite Iva ha affermato di avere chiesto uno 'uno sforzo collettivo affinche' queste erogazioni possano arrivare anche prima del 15 aprile. Sono fiducioso che posso avvenire'.