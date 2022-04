L'Onu ha sospeso la Russia dal Consiglio per i diritti umani: 93 favorevoli su 193

Nella bozza di risoluzione, tra i cui cosponsor c'è anche l'Italia, si esprime 'grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca'. Dall'invasione russa dell'Ucraina, le Nazioni Unite avevano già adottato altre due risoluzioni promosse dai Paesi occidentali.Dall'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio, l'Assemblea Generale Onu ha già adottato altre due risoluzioni promosse dagli occidentali: una denuncia Mosca per l'aggressione (141 voti a favore), l'altra sulla situazione umanitaria (140 i sì).Foto Italpress: l'incontro tra Putin a Macron l'11 febbraio scorso