Lopalco: 'Mantenere il green pass per incentivare a vaccinarsi'

'Lei quando eliminerebbe il Green pass? La domanda posta meglio sarebbe: dobbiamo eliminarlo? In questo momento noi siamo ancora comunque in piena fase pandemica, la pandemia non è passata e la circolazione del virus è sostenuta, però sicuramente possiamo dire che è passata l’ondata pandemica, cioè quell’ondata che può mettere in crisi il servizio sanitario e a cascata anche altre attività, per esempio le assenze dal lavoro legate alla positività al virus. Quindi direi che è su questo che dobbiamo concentrarci, alla fine il green pass che cos’è se non una misura di spinta verso la vaccinazione? Quindi la domanda è: dobbiamo abbandonarlo? Quali sarebbero i vantaggi? Sarebbe un disincentivo per quelli che ancora resistono alla vaccinazione a convincersi finalmente a vaccinarsi? Quindi io credo che la scelta politica debba andare un po’ in questa direzione. Ed è solo una scelta politica'.'Manterrei il green pass come incentivo per gli indecisi. Per esempio l’idea di rilasciare questo green pass senza una scadenza va proprio in questa direzione, alla fine diventerebbe un vero e proprio ‘certificato di vaccinazione’ e con quello, secondo quelle che sono le indicazioni e le regole, io posso continuare ad avere accesso a tutte le attività sociali. Ecco, magari si potrebbero liberalizzare completamente le attività sociali, quindi niente più restrizioni per esempio nel numero di occupazione di posti nei luoghi al chiuso, però mantenendo il green pass, nel senso che per poter accedere a queste attività sociali è importante essere vaccinati. Sarebbe una forma alternativa di obbligo vaccinale, molto più facilmente anche valutabile e controllabile, perché controllare un certificato verde è questione davvero di pochi secondi, per questo non vedo nessun problema nel continuare a controllarlo'.