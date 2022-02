Green pass sine die: così l'incubo viene spacciato per normalità

Solo pochi mesi fa chi prefigurava uno scenario simile veniva emarginato e deriso come complottista. Ora sono fonti governative o filo-governative, vicine al premier Draghi, a dirlo. Il Green pass nel nostro Paese potrebbe diventare un elemento strutturale della convivenza civile, slegato di fatto all'andamento pandemico. Lo ha detto Ricciardi e lo ha detto Lopalco e prima di loro lo ha detto Locatelli . E' questa la 'nuova normalità'.'Controllare un certificato verde è questione davvero di pochi secondi, per questo non vedo nessun problema nel continuare a controllarlo' - ha detto Lopalco. Parole che fino a due anni fa gli italiani avrebbero accettato di sentire solo in un film di fantascienza, con pop corn e bibita in mano, consapevoli che all'uscita dal cinema tutto sarebbe svanito.Invece no, l'incubo non svanisce. Anzi, viene spacciato per normalità.Diritti civili per sempre vincolati a un codice Qr che divide in due i cittadini, li separa, mettendoli gli uni contro gli altri per salvare e rafforzare chi quel codice Qr ha voluto. Non c'entra nulla il ruolo certificato dalla scienza dei vaccini nel contenere i casi più gravi di Covid. Non c'entra nulla l'aspetto sanitario. Il tema è puramente sociale.Siamo di fronte a un ricatto sine die, a un fine pena mai al quale tutti devono piegarsi, indipendentemente - lo ripetiamo - dall'andamento della pandemia, che esiste e che nessuno mette in discussione. Non importa se la curva dei contagi cresce o sale: il Green pass c'è e resta. Questo è quello che i tecnici, supportati dagli uomini di Governo, stanno dicendo.Un Paese così fa paura. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo. Fa paura per la sua eccezionalità e per l'essere potenziale precursore di misure simili in altre parti d'Europa e del Mondo. Fa paura per la sua capacità di esasperare il conflitto sociale e per la parallela incapacità di non tollerare il dissenso. Fa paura per la sua perfidia. Del resto cosa se non questo è Male? Cosa è Male se non privare del lavoro un operaio di 50 anni, una mamma insegnante o un poliziotto di 30 anni? Cosa è Male se non vietare ai bambini senza super Green pass di salire sul bus o di giocare a calcio con gli amici? Cosa è Male se non umiliare uomini che con dignità da mesi - pur avendo il Green pass da guarigione - hanno rinunciato a tutto pur di non cedere all'idea che in Italia un certificato verde possa contare più della carta d'identità e della libertà per la quale i nostri nonni diedero la vita meno di 80 anni fa?