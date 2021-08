M5s, Lanzi: 'Avanti con Conte per il bene del Paese'

'Adesso è ufficiale: Giuseppe Conte è il nuovo presidente del MoVimento 5 Stelle. Il grande risultato di ieri segna il completamento del nostro percorso di rifondazione. È stato un percorso complesso, durato più del dovuto, ma necessario per dare vita a una nuova organizzazione che ci permetterà di essere più vicini alle istanze dei territori e della società. Queste votazioni sono state anche l'ennesima prova di democrazia diretta, a conferma che la stessa continua ad essere uno dei nostri principi cardine, insieme a tutti gli altri che adesso contenuti nella Carta dei valori e dei principi inserita nello Statuto.Oggi però desidero dedicare un particolare ringraziamento a Vito Crimi, che contestualmente all'elezione di Giuseppe Conte, cessa dal suo incarico di reggente. In questi anni ha svolto un lavoro straordinario, la cui importanza troppo spesso non è stata adeguatamente percepita dall'esterno. Desidero quindi ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il bene del MoVimento e per tutti noi'. Lo afferma in una nota il senatore Gabriele Lanzi, Segretario e Delegato d'aula per il MoVimento 5 Stelle, membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo.