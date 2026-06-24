“Per poter contrastare efficacemente il fenomeno mafioso, il primo passo è saperlo riconoscere. Serve una lettura aggiornata e aderente alla realtà. La delibera del Plenum dell’11 giugno 2026 ha individuato come situate in zone ad alta densità mafiosa soltanto le Procure della Repubblica di Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Salerno. Abbiamo chiesto l’apertura di una pratica in Quinta Commissione finalizzata alla revoca in autotutela della delibera e a una nuova valutazione dei criteri adottati, affinché la fotografia del fenomeno mafioso sia più completa e aderente alla realtà del Paese.”
Lo dichiarano Claudia Eccher ed Isabella Bertolini componenti laiche del Consiglio Superiore della Magistratura. “La criminalità organizzata oggi non è più un fenomeno confinato esclusivamente alle aree di tradizionale insediamento delle mafie' - proseguono. 'Negli ultimi anni abbiamo assistito a una presenza sempre più articolata anche nel Nord Italia: non cogliere questa evoluzione rappresenterebbe un pericoloso passo indietro nella comprensione del fenomeno criminale e una sottovalutazione del grande lavoro svolto sui territori da magistrati, forze dell’ordine, istituzioni, avvocati e associazioni.”
Nella foto, Isabella Bertolini, modenese, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura
Mappa uffici antimafia, Bertolini ed Heccher (CSM): 'Revocare la delibera che esclude il nord'
Le componenti laiche del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la delibera dell'11 giugno: ''Negli ultimi anni abbiamo assistito a una presenza sempre più articolata anche nel Nord Italia: non cogliere questa evoluzione rappresenterebbe un pericoloso passo indietro nella comprensione del fenomeno criminale'
“Per poter contrastare efficacemente il fenomeno mafioso, il primo passo è saperlo riconoscere. Serve una lettura aggiornata e aderente alla realtà. La delibera del Plenum dell’11 giugno 2026 ha individuato come situate in zone ad alta densità mafiosa soltanto le Procure della Repubblica di Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Salerno. Abbiamo chiesto l’apertura di una pratica in Quinta Commissione finalizzata alla revoca in autotutela della delibera e a una nuova valutazione dei criteri adottati, affinché la fotografia del fenomeno mafioso sia più completa e aderente alla realtà del Paese.”
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