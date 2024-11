Maserati ai Cinesi? Il Viceministro Valentini a Modena: 'Non risulta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vista la situazione legata alla vertenza e alla crisi in corso, domanda quasi di prassi sulla crisi Maserati: 'Ceduta ai cinesi? Non risulta. Certo è che il supporto governativo per affrontare le sfide economiche del territori è confermato. Auspichiamo che la proprietà non sfrutti le grandi opportunità legate ad un marchio così prestigioso.'Il settore Automotive, uno dei pilastri dell'economia italiana, si trova attualmente in difficoltà a causa di eventi internazionali imprevedibili'.

Valentini ha sottolineato la necessità di sviluppare soluzioni pratiche per affrontare questa crisi, evidenziando che le risposte non sono sempre semplici e richiedono un'analisi attenta delle dinamiche di mercato.



Il capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi consegna al Viceministro un ordine del giorno sulla Maserati proposto da Forza Italia e portato in discussione in Consiglio Comunale (video sotto)

Altro punto cruciale del discorso è stato l'accento sulla formazione e l'educazione. Il Viceministro ha affermato che una solida base culturale è fondamentale per preparare il territorio alle sfide future e garantire una crescita sostenibile. 'La formazione dei lavoratori e la diffusione di conoscenze aggiornate sono essenziali per affrontare i cambiamenti e le incertezze del mercato'

Nonostante le difficoltà, Valentini ha evidenziato l'eccellenza e la competenza del territorio, che continua a dimostrare resilienza e innovazione. 'Il governo è pronto a supportare manifestazioni di interesse che possano facilitare investimenti e sviluppare soluzioni innovative, contribuendo così alla rinascita economica locale'



Dialogo e Collaborazione



In conclusione, il Viceministro ha ribadito l'importanza di mantenere un dialogo aperto tra il governo e le imprese. 'Solo attraverso una cooperazione efficace sarà possibile attuare interventi tempestivi e strategie adeguate per garantire che il territorio continui a prosperare, anche di fronte a sfide globali.