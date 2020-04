Masetti, da possibile comandante polizia provinciale a direttore Acer

Aveva rinunciato al ruolo di comandante della polizia provinciale di Modena ( ruolo poi andato a Patrizia Gambarini ) per un incarico in Acer, e oggi è stato chiarito di che ruolo si tratta.Ferruccio Masetti, 57 anni, ex Direttore generale della Provincia di Modena e coordinatore Unione Comune Modenesi Area Nord, è il nuovo direttore di Acer Modena sostituendo Nadia Paltrinieri.“Trovo una azienda efficiente, che anche in questo momento di difficoltà riesce a garantire la continuità dell’attività lavorando da remoto – sono le prime parole del neo direttore -. L’obiettivo è quello di affrontare i problemi dei cittadini con attenzione e con le soluzioni tecniche adeguate nonostante il momento difficile. Assieme a Nadia e agli altri dirigenti abbiamo organizzato i servizi in smart working, per dar modo di garantire il più possibile la continuità”.