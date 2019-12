Polizia provinciale, Patrizia Gambarini è la nuova comandante

La vicecomandante della Polizia municipale di Modena,, è la nuova comandante della polizia provinciale dopo la decisione del comandantedi andare in pensione tre anni prima della scadenza naturale del contratto e con Ferruccio Masetti che passa in Acer.Piena soddisfazione e totale attestato di stima alla Gambarini arriva dal sindacato della polizia municipale, il Sulpl.'Questa notizia è fonte da una parte di soddisfazione per il riconoscimento della grande professionalità e indubbia preparazione della vicecomandante, dall’altra non può non far rilevare la perdita per il comando di Modena di una persona che ha saputo distinguersi in questi anni per la disponibilità, competenza e preparazione, per essere stata un funzionario la cui porta è sempre stata aperta, il cui cellulare sempre a disposizione per qualsiasi problema le sia stato posto e, non ultimo, un prezioso e costante punto di riferimento per il personale, non solo della Polizia locale ma anche degli altri settori del Comune ed istituzioni pubbliche - afferma la dirigenza Sulpl -. Riteniamo che questo incarico rappresenti un giusto riconoscimento a chi ha dedicato oltre trenta anni della propria vita alla pubblica amministrazione e alla polizia municipale, infatti la dottoressa Gambarini ha iniziato la carriera vincendo il concorso come comandante della Polizia Municipale di Mirandola nel 1986, poi quello da commissario a Modena nel 1994, dove ha sempre lavorato in stretta sinergia con i comandanti che si sono susseguiti ma soprattutto, con tutti i collaboratori, con il costante obiettivo di fornire un prezioso servizio alla città di Modena nella sua interezza'.