Nuovo cambio alla dirigenza della Polizia Provinciale: ora c'è Masetti

Dopo esserlo stato dal 2007 al 2014, lo storico dirigente della provincia di Modena Ferruccio Masetti, torna alla guida della Provinciale. Prende il posto di Fabio Leonelli, già Comandante della Polizia Municipale poi nominato e poi riconfermato nel 2018 a seguito di selezione pubblica per rimanere in carica fino alla fine del mandato dell'attuale presidente della provincia, ovvero fino al 2022 alla massima dirigenza della Polizia Provinciale. Cosa che non avverrà perché Fabio Leonelli, tre anni prima della scadenza naturale dell'incarico, ha comunicato di scegliere la via della pensione. Annunciando le sue dimissioni con decorrenza il 31 dicembre del 2019.A seguito della decisione assunta la Provincia ha pubblicato una nuova selezione pubblica per la copertura del ruolo di dirigente, mantenendo inalterata la scadenza dell'incarico al 2022.Si iscrivono alla selezione in 14, di cui quattro non si presentano. C'è il colloquio davanti alla commissione. Cinque candidati vengono giudicati idonei. Tra questi c'è anche il Vicecomandante della Polizia Municipale di Modena. La spunta Ferruccio Masetti, che in provincia, anche nel ruolo di componente di commissione in altre selezioni (lui che in provincia è stato anche del direttore del personale), è di casa. Il presidente sarà lui, salvo rinunce, che nel caso aprirebbe un nuovo vuoto seguito da un altra selezione pubblica. Perché l'esito della selezione pubblica non prevede né punteggi né graduatorie. E quindi di ingressi di secondi e terzi fino al primo idoneo disponibile a subentrare. Solo ideoneità e scelta tra soggetti idoneiil Corpo di Polizia Provinciale ha un organico attuale di 16 operatori di cui 4 ispettori superiori con anzianità nel ruolo di ufficiale di 18 anni, un ispettore con anzianità nel ruolo di ufficiale di 6 anni di cui un anno nel corpo di polizia provinciale.