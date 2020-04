In bici sulla ciclabile e a passeggio sull'argine: tre multati

Un ciclista a Modena lungo la ciclabile Modena-Bastiglia, un altro a Bomporto che percorreva l'argine del Naviglio e un cittadino a passeggio sull'argine del Panaro a Ravarino. Sono tre le persone sanzionate, domenica 5 aprile, dalla Polizia provinciale che soprattutto nei fine settimana concentra i controlli sul rispetto delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 sulle aree verdi, percorsi natura e piste ciclabili intercomunali.

Verificata la mancanza di giustificati motivi, sono state emesse sanzioni ammnistrative di 400 euro per il pedone e 533 euro per i ciclisti.

Come annuncia Patrizia Gambarini, comandate della Polizia provinciale, «i controlli su ciclabili, percorsi natura e percorsi turistici in montagna saranno ulteriormente intensificati per garantire il rispetto dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus».