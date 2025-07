Al Quirinale massimi onori al presidente Zelensky

Verso la Conferenza sulla Ricostruzione

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è stato ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della sua visita ufficiale in Italia per la Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, in programma il 10 e 11 luglio a Roma. Nel corso del colloquio, Mattarella ha ribadito la posizione chiara dell’Italia: 'Ribadiamo l’amicizia che lega i nostri Paesi e il pieno sostegno del nostro Paese all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. La nostra posizione è e rimane assolutamente ferma'.Il Capo dello Stato ha anche sottolineato che una pace sostenibile non può essere imposta: 'La pace deve essere vera, non può essere una resa'.Il presidente ucraino ha ringraziato l’Italia per il sostegno fornito fin dall’inizio dell’invasione russa: 'Ringraziamo l’Italia per il sostegno concreto alla nostra integrità territoriale e al nostro popolo. Questa visita è davvero speciale'. In segno di riconoscenza, Zelensky ha sottolineato l’impegno italiano nell’accoglienza dei rifugiati, in particolare dei minori ucraini: 'Ho espresso gratitudine per le cure e il sostegno agli orfani ucraini attualmente ospitati in Italia'. Ha poi rivolto un invito personale a Mattarella: 'L’ho invitato a visitare Kiev, e apprezziamo profondamente la posizione italiana favorevole alla nostra integrazione nell’Unione Europea e nella Nato'.La visita si inserisce nel quadro della conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina, organizzata in collaborazione con il governo italiano.Obiettivo dell’evento è rafforzare il partenariato strategico e attirare investimenti per la ricostruzione materiale e sociale del Paese, devastato da oltre tre anni di guerra. Secondo le stime della Banca Mondiale, l’Ucraina necessiterà di oltre 400 miliardi di dollari per ricostruire infrastrutture, abitazioni, scuole e ospedali nei prossimi dieci anni.