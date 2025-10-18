Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag dopo il doppio no della Corte dei Conti, il Pd auspica 'visione condivisa'

Aimag dopo il doppio no della Corte dei Conti, il Pd auspica 'visione condivisa'

Menozzi: 'Per affrontare queste sfide che serve un Pd capace di guidare un percorso unitario e lungimirante'

'Su istanza della regia provinciale del Partito Democratico, nei giorni scorsi si è svolto un incontro collegiale dedicato al tema di AIMAG, che ha coinvolto tutti i territori afferenti alla società del bacino modenese. Alla riunione hanno preso parte amministratori, segretari di circolo, capigruppo consiliari, consiglieri regionali e il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani, a testimonianza dell’importanza e della delicatezza del tema per il futuro dei servizi pubblici locali'. Così in una nota il Pd modenese dopo la doppia bocciatura della Corte dei Conti all'accordo con Hera.'La serata è stata ricca di interventi e contributi politici, con l’obiettivo di analizzare il percorso compiuto fino a oggi, riflettere su ciò che non ha funzionato e condividere le diverse valutazioni emerse dai Comuni rappresentati. È stato inoltre ricordato come, anche nei mesi scorsi, il confronto tra i territori sia stato costante e approfondito, con numerosi momenti di ascolto e dialogo tra amministratori, sindaci e iscritti del partito'.Luigi Tosiani, segretario regionale del PD Emilia-Romagna, ha sottolineato che 'Il lavoro portato avanti in questi mesi dai sindaci è stato prezioso, soprattutto per lo sforzo di tenere insieme territori e sensibilità diverse su un terreno complesso e importante come quello dei servizi pubblici locali.
Anche a fronte dei pareri espressi dalla Corte, l’impegno che si mette in campo ha l’obiettivo di costruire una sintesi politica che metta al centro l’interesse delle comunità e la qualità dei servizi. Ora occorre ripartire da qui, con spirito unitario e visione condivisa'.All’unanimità si è riconosciuta la necessità di ripartire da un percorso collegiale e condiviso, capace di tenere insieme i territori e ricostruire un dibattito aperto, trasparente e unitario, senza percorsi paralleli o fronti separati. 'La gestione del futuro di AIMAG – è stato ribadito – deve rimanere dentro un orizzonte politico chiaro, che veda nel Partito Democratico il luogo naturale del confronto e della sintesi tra le diverse sensibilità amministrative'.Marika Menozzi, segretaria provinciale della Federazione provinciale Pd modenese, ha detto che 'Grazie al lavoro e alle scelte compiute in questi ultimi due anni AIMAG è, oggi, un’azienda che ha compiuto passi importanti verso una maggiore stabilità. Tuttavia, le sfide che abbiamo davanti restano complesse: dalle gare ai nuovi mercati, fino al mantenimento di alti standard di qualità dei servizi per cittadini e imprese.
È proprio per affrontare queste sfide che serve un Pd capace di guidare un percorso unitario e lungimirante'.
'L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il lavoro nelle prossime settimane, rafforzando il dialogo tra i livelli comunali, provinciali e regionali, nella convinzione che solo una visione condivisa, pur nelle differenze, possa garantire stabilità, il bene della comunità e dell’azienda, del suo sviluppo, della tutela dei suoi dipendenti'.
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

