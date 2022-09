Medved: 'Siamo pronti a usare anche le armi nucleari strategiche'

'Si terranno i referendum e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno accettati in Russia'. Lo scrive su Telegram Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale della Russia. 'La protezione di tutti i territori che avranno aderito sarà notevolmente rafforzata dalle forze armate russe. La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potrebbero essere utilizzate per tale protezione'.'I vari generali idioti in pensione non hanno bisogno di spaventarci parlando di un raid della Nato in Crimea'. Perché 'i missili ipersonici sono in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente' - ha aggiunto Dmitry Medvedev. 'La Russia ha scelto il suo cammino e non torna indietro. Questo è quello che devono capire l'establishment occidentale e in generale tutti i cittadini dei paesi della Nato'.'La Germania intanto si è detta pronta ad accogliere i disertori dell'armata russa 'minacciati di repressione'. Lo ha affermato il ministro tedesco dell'Interno Nancy Faeser in un'intervista alla Faz. 'Coloro che si oppongono coraggiosamente a Vladimir Putin', ha detto la ministra, 'e si mettono quindi in pericolo, possono chiedere asilo politico alla Germania'.