Meloni: 'Follia Governo Draghi: prorogato Green pass per 18 mesi'

'Nel bel mezzo di una crisi internazionale, di una guerra. Nel bel mezzo di una totale emergenza sul piano economico che vede aumentare le bollette di oltre il 100%. che vede l'aumento dei costi delle materie prime e probabilmente dei generi di prima necessità che cosa fa il governo italiano? Vara un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, quindi senza dibattito parlamentare, per prorogare il green pass di 18 mesi, ulteriormente prorogabili di altri di 18, quindi fino al gennaio 2025. Una follia priva di senso e senza alcuna evidenza scientifica perchè il vaccino dà una copertura di circa sei mesi. Allora è vero che il green pass serve solo a controllare i cittadini e a limitarne la libertà'.'Invece di unirsi alle altre Nazioni europee che stanno eliminando le restrizioni, permettendo così la ripartenza, l’Italia a guida Draghi-Speranza vuole prorogare ulteriormente l’inutile e dannoso Green Pass. Fratelli d’Italia continuerà a fare le barricate per abolire questa misura insensata. Se anche tu chiedi che il certificato verde venga abolito immediatamente, firma la nostra petizione (qui) '.

