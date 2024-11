Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mancano i presupposti previsti dall’articolo 36 del Regolamento Interno del CSM - ha evidenziato Aimi, - e pur riconoscendo che vi sono state, come era naturale che fosse, reazioni dal mondo della politica, che si è sentita ostacolata nelle sue prerogative, tali dichiarazioni pur connotate da toni aspri, non hanno tuttavia concretamente prodotto un reale turbamento tale da incidere sull’indipendente esercizio della funzione giurisdizionale'.

Aimi ha inoltre sottolineato che l’approdo in Plenum della delibera rischia, inevitabilmente, di acuire le tensioni in atto, in un momento in cui, invece, occorrerebbero massimo equilibrio e reciproco garbo istituzionale. La preoccupazione concreta è quella di un' ulteriore escalation delle tensioni tra politica e magistratura di cui l’Italia non ha in questo momento alcuna necessità.Infine, Aimi, considera 'inopportuno l’intervento del CSM mentre la questione pregiudiziale è ancora in fase di esame presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e anche perché, il 20 dicembre, è attesa la sentenza a carico del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini. Il principio costituzionale della separazione dei poteri impone un rispetto reciproco, senza tuttavia escludere una normale dialettica, espressione di sensibilità diverse'.