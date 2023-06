Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Abbiamo sempre preso atto delle dichiarazioni del sindaco, più e più volte abbiamo sollecitato interventi strutturali, anche, ma non solo, tramite l’utilizzo di telecamere, ma oramai, i cittadini modenesi sono assuefatti al sistema di insicurezza diffuso in tutta la città - affermano Caterina Bedostri e Mario Mirabelli della Lega di Modena -. Il territorio ha dovuto subire, le spaccate notturne dei negozi, l’omicidio in pieno giorno, le baby gang, per arrivare a quanto avvenuto stanotte in via Peretti con almeno 4 auto vandalizzate. Se vogliamo scalare la classifica, per numero di denunce relative ai danneggiamenti, indicate dal Sole24Ore in 507,1 ogni 100.000 abitanti e passare dal 15mo posto al primo, la strada è quella giusta'.'E' come se l’Amministrazione Comunale, prestasse maggiore attenzione alle sanzioni del codice della strada che alla sicurezza urbana - continuano i due leghisti -. Chiediamo all’amministrazione di ascoltare i nostri suggerimenti, forniti da anni, per iniziare a dimostrare una sensibilità nei confronti dei cittadini modenesi. Insieme ai consiglieri comunali della Lega siamo pronti per un costruttivo confronto politico e tecnico'.