'Modena, docenti e medici cacciati dal lavoro: calpestata la libertà di cura'

Insegnante di italiano e storia da oltre 20 anni, oggi impiegata al Centro permanente istruzione adulti di Carpi, Daniela Righi è una delle tanti docenti modenesi che verrà sospesa dal lavoro per il non possesso del Green Pass rafforzato, ad oggi obbligatorio per insegnanti, medici e forze dell'ordine. Nei giorni scorsi ha partecipato insieme ad alcuni colleghi e ad altri sanitari a un presidio davanti all'Istituto Corni di Modena promosso da Scuola è in presenza e da Studenti contro il Green pass Modena e Reggio Emilia.'La mia storia è simile a quella di tanti altri colleghi che, con motivazioni personali e diverse l'una dall'altra, si ritrovano oggi esclusi dal lavoro che hanno fatto per tanti anni.'Anche, ma non solo. Credo in ballo vi sia in generale il tema della libertà di cura e del poter decidere del proprio corpo in modo libero. Qui infatti parliamo prima di tutto di una scelta sanitaria che incide su se stessi. Il tema del rispetto dell'altro del resto mi pare sia stato superato sia dalla evidenza di contagi anche tra persone vaccinate sia dai tamponi necessari all'ottenimento del normale Green Pass. Per mesi mi sono recata al lavoro col tampone fatto ogni 48 ore e quindi più controllata e sicura rispetto ad altri, ora improvvisamente mi viene detto che non è così, senza una motivazione logica. E poi vorrei citare l'enorme tema del diritto alla privacy'.'Teoricamente non avrebbero dovuto, ma nei fatti io e una collega eravamo le uniche due insegnanti alle quali ogni giorno veniva controllato il Green pass. In partica così tutti erano a conoscenza di un mio dato sanitario protetto, una evidente violazione della privacy. Di fatto mi sono sentita trattata come una criminale senza aver commesso alcun crimine'.