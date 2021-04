‘Modena, esclusione figli no mask: così si scatena caccia all'untore'

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Popolo della Famiglia interviene con un’interrogazione a firma Antonio Baldini ed Elisa Rossini sulla drastica decisione che ha portato il Comune il 6 aprile scorso ad escludere due bambini, asseritamente figli di genitori “no mask”, dalla frequentazione del Nido e della Scuola d’Infanzia.“Prima di prendere posizione o rivolgere domande specifiche su questioni delicate che interessano la salute dei cittadini, e in particolare la sicurezza nelle scuole, abbiamo effettuato una richiesta di accesso agli atti e preso visione del provvedimento cautelativo di ‘dimissione’ immediata dei due minori. Riteniamo difatti che i provvedimenti della pubblica amministrazione in generale, e a maggior ragione provvedimenti così draconiani, debbano essere adeguatamente motivati da esigenze assolutamente inderogabili, bilanciando gli interessi coinvolti, non solo quindi in base all’emergenza epidemiologica, coinvolgendo e ascoltando , e non solo eventualmente dopo a cose fatte, i soggetti interessati, senza condizionamenti ‘ideologici’ di sorta”, precisano i due consiglieri firmatari - affermano Rossini e Baldini -. Abbiamo appreso con un certo sconcerto e disappunto della netta e a nostro avviso ‘ideologica’ presa di posizione del Pd cittadino a favore della grave decisione del Comune; decisione lo si sottolinea presa appena una settimana dopo la notizia, apparsa sulla stampa locale, concernente presunti ‘no mask’ multati al parco Amendola dalle Forze dell’ordine (tra i quali pare vi fosse uno dei due genitori dei minori) per inosservanza delle disposizioni anti-covid - sottolinea il consigliere Baldini -. Non vorremmo che l’ormai conclamata inadeguatezza del governo nazionale e in particolare del Ministro della Salute Speranza nella gestione dell’emergenza sanitaria, venisse alla resa dei conti scaricata su persone incolpevoli (quali sono appunto i bambini) e che si scateni una caccia all'untore o al ‘no mask’ di turno; in altre parole, tenuto conto che non risulta che i due minori esclusi dal Nido e dalla Scuola d’infanzia avessero sintomi sospetti da contrazione del virus, se si è voluto punire un atteggiamento di sfida di un genitore verso le regole del governo sostenuto dall’amministrazione comunale e non solo tutelare la salute della comunità scolastica, si va nella direzione sbagliata e si dà ragione a chi parla di ‘uso politico’ dell’emergenza sanitaria'.'Le recentissime dimissioni dell’intera Segreteria del Coordinamento dei Consigli di gestione dei nidi e scuole d’infanzia del Comune di Modena e le doglianze pubbliche dei genitori – i quali lamentano che il ‘patto di corresponsabilità’, a detta del Comune violato dal genitore ‘no mask’, sarebbe di fatto stato loro imposto all’inizio dell’anno scolastico, pena la non fruizione dei servizi scolastici – sono un ulteriore segnale preoccupante. Ricordiamo che lo Statuto del Comune di Modena richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini, un’amministrazione comunale che fa dell’inclusione scolastica un punto programmatico non può porre in essere comportamenti discriminatori di sorta, nessun minore deve scontare le (eventuali) colpe od opinioni dei genitori, anche quelle ritenute scientificamente ‘errate’ dagli ‘esperti’ ascoltati dal Governo (quali appunto la convinzione che l’uso della mascherina all’aperto sia inutile)', conclude il consigliere Rossini.