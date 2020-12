Modena, il Comune cerca il nuovo comandante della polizia municipale

E' stato pubblicato il 23 dicembre con un atto a firma proprio di, l'Avviso pubblico con cui il Comune di Modena cerca il nuovo comandante della polizia locale. A settembre infatti l'attuale comandante Meloncelli è stata scelta dal sindacocome direttore generale al posto del pensionatoe da allora svolge il difficilissimo doppio incarico, sdoppiandosi tra comando di via Galileli e uffici di piazza Grande.Teoricamente l'incarico ad interim avrebbe dovuto finire a fine anno, ma poichè il bando è stato pubblicato solo ora, per la Meloncelli il doppio lavoro continuerà per altri mesi.Tra i requisiti per partecipare alla selezione, oltre al diploma di laurea, è previsto l'aver svolto per almeno un quinquennio, anche non continuativo, funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o essere dipendente di ruolo del Comune di Modena con almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, in categoria D. Il contratto terminerà novanta giorni dopo la data di scadenza del mandato di Muzzarelli, quindi nell'estate 2024.La scadenza per presentare le domande è fissata il giorno 13 gennaio 2021 mentre i colloqui avranno inizio il primo febbraio 2021. A conclusione dei colloqui individuali la Commissione predisporrà una valutazione dei profili dei candidati idonei da proporre al sindaco per la scelta finale del dirigente da incaricare. L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate alla posizione da ricoprire.