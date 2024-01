Modena, marea Pd per la prima uscita del candidato Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Accanto a Mezzetti anche il sindaco uscente Giancarlo Muzzarelli e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in prima fila il primo alla sua destra, il secondo alla sua sinistra. Entrambi pronti a scortare un candidato che però ha dimostrato di non aver bisogni di appoggi da parte dei sedicenti big, ma di essere egli viceversa - come ha ricordato nei giorni scorsi - ad averli cresciuto sotto la sua ala, ai tempi dei Ds.





Stasera certo, era presente tutto lo stato maggiore Dem, dal deputato Vaccari, passando per l'ex sindaco Pighi, per i consiglieri regionali e gli attuali assessori comunali, ma a riempire ogni singola sedia della sala e ad accalcarsi in piedi sono soprattutto i volti meno noti di tanti cittadini. Un intero popolo chiamato a raccolta e che ha risposto 'presente'. Già, presente: lo slogan della destra che fu che ad oggi non ha ancora presentato uno sfidante e che da domani sa di dover far i conti con una macchina da guerra (quella Dem) già partita e abbondantemente rodata.