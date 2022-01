Modena, Muzzarelli tira dritto: 'La fiera di Sant'Antonio si farà'

A nulla sono vale le critiche del sindacato di polizia locale ( qui ), il sindaco Muzzarelli onferma la tradizionale fiera di Sant’Antonio nonostante l'emergenza pandemica. Unica accortezza: l'ampliamento dell’area della manifestazione 'con l’obiettivo di ridurre il rischio di assembramenti e garantire la possibilità di mantenere il distanziamento tra le persone'.“Crediamo ci siano le condizioni – spiega il sindaco Giancarlo Muzzarelli - per evitare di annullare, come purtroppo è avvenuto lo scorso anno, un’iniziativa così sentita dai modenesi. Sant’Antonio in questa nuova modalità, inoltre, può rappresentare una prova generale per il 31 gennaio quando la città è in festa per San Geminiano. Stiamo lavorando insieme a Prefettura, Questura e forze dell’ordine, con la Polizia locale, per garantire una manifestazione in sicurezza, con il potenziamento dell’informazione ai cittadini e dei controlli, sapendo di poter contare sul senso di responsabilità di tutta la comunità.L’ampliamento dell’area della fiera consentirà di evitare strade di possibili assembramenti (non verranno collocati banchi in via Castellaro e in via Scudari, per esempio) e la nuova organizzazione non prevede i “doppi fronti” dei posteggi che caratterizzavano via Emilia e Canalgrande. Alcune decine dei circa 400 banchi previsti, così, verranno collocati in piazza Matteotti, in piazza XX Settembre e in piazza Roma prevedendo postazioni per attività di animazione in via Farini nelle quali potranno collocarsi artisti di strada, per “collegarla” alla via Emilia.'Nei principali accessi al centro storico saranno organizzati varchi informativi, con manifesti, volantini e la presenza di volontari per invitare a comportamenti rispettosi delle norme di prevenzione: dall’utilizzo della mascherina al distanziamento. Altri volontari si muoveranno nell’ambito della fiera, sempre per attività di comunicazione, mentre i controlli saranno svolti dalla Polizia locale e da steward qualificati: chi partecipa alla fiera, facendo acquisti o avvicinandosi ai banchi, dovrà essere dotato di Green Pass rafforzato, così come tutti gli operatori. Per toccare la merce, inoltre, è previsto l’utilizzo di guanti monouso - si legge in una nota del Comune - I controlli sugli operatori da parte della Polizia locale inizieranno fin dalla notte precedente la fiera, con il posizionamento dei banchi nei posteggi assegnati, e continueranno durante la giornata anche per i collaboratori che si potranno alternare nell’attività. Per evitare problemi ulteriori sui controlli, in questa edizione straordinaria della fiera non è prevista la tradizionale “spunta”, cioè la sostituzione degli ambulanti assenti. Le assenze degli operatori, comunque, saranno considerate giustificate'.Oltre al Sulpl oggi arriva anche la bocciatura da sinistra di Modena volta pagina. 'In città i ricoveri continuano a crescere, medici ed infermieri a casa in 500, personale sanitario allo stremo... tante le grida di allarme mentre numerose attività chiudono per mancanza di personale e non si contano gli uffici dove i dipendenti sono assenti per contagio o contatto con positivi. Per non parlare delle scuole. In questa situazione ci pare inspiegabile che la Giunta di Modena pensi di mantenere le fiere di gennaio, con una decisione che è in totale contrasto con quella di Bologna. Anche se si prefigurano nuove modalità di dislocazione delle bancarelle ben difficilmente si potranno ottenere effetti apprezzabili sui comportamenti del pubblico in una fiera, della quale assembramenti e consumo di street food sono gli elementi caratteristici. Si sa in partenza che i controlli saranno impossibili, o comunque vani, come giustamente affermano anche i sindacati della polizia municipale'.'All'indomani dall'entrata in zona gialla della regione Emilia Romagna, apprendiamo con sconcerto la decisione assunta dall’Amministrazione comunale di far svolgere regolarmente la tradizionale fiera di Sant’Antonio del 17 gennaio a Modena. Ma non solo: la viabilità, la sicurezza dei cittadini, il rispetto della normativa saranno di fatto totalmente affidati agli operatori della polizia locale della città, già in difficoltà per le carenze di organico dovute anche ad assenze legate al Covid 19 - affermano Cgil e Cisl con Giada Catanoso e Saabrina Torricelli -. In questo periodo, in cui purtroppo i numeri sui contagi quotidiani da Covid 19 sono in netta crescita giorno dopo giorno, e dove la pressione sugli ospedali è sempre più elevata e sta mettendo ancora una volta a dura prova il sistema sanitario e gli operatori sanitari, riteniamo questa scelta inopportuna e pericolosa per la salute dei cittadini e degli operatori della polizia locale che da soli dovrebbero - in mezzo agli assembramenti che inevitabilmente si creeranno, anche per gli spazi esigui caratteristici del centro storico - far rispettare distanze di sicurezza e normative Covid'.