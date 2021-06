Modena, ora è Fratelli d'Italia a provare a guidare il centrodestra

“Gli ultimi mesi hanno concretizzato il radicamento che Fratelli d’Italia ha iniziato qualche anno fa. In tutti i comuni della nostra provincia si sono registrate sia un notevole aumento di persone, simpatizzanti, che si sono avvicinate al nostro partito, sia l’adesione di diversi consiglieri comunali che da vari gruppi hanno fatto il loro ingresso nella nostra casa, i numeri degli iscritti sempre maggiore è un’ottima notizia, poiché avviene in una campagna tesseramenti praticamente appena avviata, e che ci porta a pensare che presto supereremo i 1000 iscritti a livello provinciale”. Così Michele Barcaiuolo coordinatore regionale di Fdi fa il punto sulle ricadute locali della crescita di Fratelli d'Italia sul piano nazionale.“E’ indubbio constatare il forzato rallentamento delle nostre attività, ma non possiamo parlare di sospensione; da diversi week end, e sempre nel rispetto delle normative, da diversi week end sono ripartiti i banchetti in molte piazze della provincia – sottolinea Luca Negrini, responsabile regionale organizzazione – le attività ai nostri gazebo, con la raccolta firme per la sfiducia al Ministro Speranza su tutte, sono state presenti a Modena, Mirandola, Carpi, Castelfranco, Sassuolo, Formigine, Maranello, Vignola e Pavullo”.La presenza radicata nei comuni è sottolineata da Annalisa Arletti, capogruppo a Carpi e neo nominata responsabile degli Enti Locali: “ Con estrema soddisfazione siamo ormai presenti con circoli territoriali nei seguenti comuni: Finale Emilia, Mirandola, Cavezzo, San Prospero, Novi di Modena, Carpi, Campogalliano, Soliera, Bastiglia/Bomporto, Nonantola, Castelfranco Emilia, Modena, Formigine, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Fiorano, Maranello, Castelvetro, Vignola, Marano, Zocca, Montese, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Sestola, Lama Mocogno e Fiumalbo”.Un’attenzione alle prossime amministrative, la pone il coordinatore Provinciale Ferdinando Pulitanò: “Oltre a questa sede, sarà presto riattivata quella di Carpi, a seguito dello stop pandemico. Abbiamo inoltre inaugurato poche settimane fa, alla presenza del coordinamento cittadino, la sede di Pavullo nel Frignano, che servirà da “casa della destra” dell’intero Appennino. A Pavullo si voterà in autunno il rinnovo del Consiglio comunale, e così come a Finale Emilia, l’altro comune sopra i 15000 abitanti, Fratelli d’Italia si presenterà con proprie liste per la prima volta. Stiamo lavorando con i comitati territoriali per l’ultimazione delle liste, che saranno all’interno della coalizione di centrodestra, nostro alveo naturale”. La frecciata è chiaramente rivolta agli alleati, che a livello nazionale hanno compiuto scelte diverse. “Fratelli d’Italia sarà inoltre protagonista anche negli altri comuni al voto, Palagano, Zocca, Sestola e Montefiorino, dove la legge prevede una sola lista, ma che vedrà in corsa molti nostri esponenti”.Lunedì 21 giugno, presso il Ristorante Gran Morane di Strada Contrada a Modena verrà presentato il Coordinamento provinciale e i responsabili dei settori.ORGANIZZAZIONE: Luca NegriniCOMUNICAZIONE: Lorenzo RizzoAMBIENTE, CACCIA E PESCA: Francesco SolaASSICURAZIONI: Marcello MantovaniEDITORIALI: Gianluca BorgattiDIALOGO RELIGIOSO: Massimo MarchesiENTI LOCALI: Annalisa ArlettiCULTURA INNOVAZIONE: Simone ZaninDIFENSORE DEL VOTO: Massimo MarchesiTERZO SETTORE: Luca CuoghiECONOMIA: Pier Luigi BonviciniELETTORALE: Luca NegriniEMERGENZA E PREVENZIONE: Stefano VenturiniEQUITA' SOCIALE: Daniela MartiniGIUSTIZIA: Daniela DondiLEGALITA', SICUREZZA, IMMIGRAZIONE: Andrea TaschiniMONTAGNA E ZONE DISAGIATE: Fabio MaidaPARI OPPORTUNITA', FAMIGLIA E VALORI NON NEGOZIABILI: Mario CasaliPENSIONATI: Patrizio BattagliaPOLITICHE SOCIALI: Marina MessoriPROFESSIONI: Antonio BaldiniRAPPORTI FORZE DELL'ORDINE: Luca NegriniSANITA': Federica CarlettiTRASPORTI: Luigi SorrentinoTURISMO: Federica GalloniLAVORI PUBBLICI E RIQUALIFICAZIONE URBANA: Andrea ConvenutiTERRITORIO E PAESAGGIO: Antonio SpicaTUTELA VITTIME DI VIOLENZA: Filomena CampolongoIMPRESE E MONDI PRODUTTIVI: Marco Levrini