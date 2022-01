Modena, si alza la voce degli avvocati: 'Green Pass, superato limite'

Nei giorni scorsi l’Associazione Avvocati Liberi (ALI) con una lettera al Presidente del Tribunale di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al Presidente dell’Unione delle Camere Civili, al Presidente dell’Unione delle Camere Penali, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e al Consiglio Nazionale Forense, ha preso posizione nettamente contraria al decreto legge del 7 gennaio che estende l’utilizzo del Green Pass. Tra le misure introdotte dal decreto, vi è l’obbligo del Green Pass per gli avvocati.'Il biennio trascorso in condizione di eccezione, di tolleranza e sopportazione, il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha superato il limite del giuridicamente accettabile, introducendo una normativa che incide in maniera insostenibile sullo svolgimento pratico delle attività assistenziali e difensive prestate quotidianamente da ogni avvocato' - scrivono.'Invitiamo il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed il Consiglio Nazionale Forense a promuovere nei confronti dell’Autorità Giudiziaria e delle Pubbliche Amministrazioni il rispetto della legalità, della giustizia e dei principi fondanti l’attività forense, garantendo ad ogni avvocato la possibilità di esercitare liberamente – senza discriminazioni di sorta - la professione in conformità alla costituzione, alla legge in vigore, al codice deontologico forense, alla proporzionalità ed adeguatezza delle misure emergenziali - aggiungono gli avvocati -. E, al contempo, l’equo bilanciamento della tutela della salute collettiva, di quella individuale e delle prerogative difensive, con l’avvertenza che, nell’eventualità che si persista nell’esigere una prestazione impossibile o eccessivamente onerosa, si adirà qualsiasi autorità giudiziaria nazionale o sovranazionale, civile e penale, cui denunciare i responsabili della violenza privata, dell’abuso d’ufficio e dell’interruzione di pubblico servizio che si verrà a consumare impedendo ad un avvocato l’accesso in Tribunale in condizioni personali di buona salute e di sicurezza sanitaria'.Una presa di posizione che oggi viene sottoscritta da un gruppo di avvocati modenesi, reggiani e bolognesi. Ecco l'elenco:Antonio Baldini, Foro di ModenaLuca Benedetti, Foro di ModenaClaudia De Minico, Foro di ModenaValentina Di Loreto, Foro di BolognaAlessandra Falvo, Foro di ModenaMaria Grazia Fantini, Foro di ModenaRita Fontanesi, Foro di ModenaAntonella Giglioli, Foro di Reggio EmiliaCaterina Gozzi, Foro di ModenaMoreno Merciari, Foro di ModenaEmanuela Morandi, Foro di ModenaAldo Pallotti, Foro di ModenaFabrizio Penelli, Foro di ModenaBarbara Pini, Foro di ModenaElisabetta Poli, Foro di BolognaCostantino Righi Riva, Foro di ModenaPatrizia Ruffano, Foro di ModenaMaura Simonazzi, Foro di Reggio EmiliaTiziana Trevisan, Foro di BolognaCarmine Vaccaro, Foro di ModenaMarcella Valentini, Foro di ModenaGaia Venturelli, Foro di ModenaRoberta Vicini, Foro di ModenaMarco Zelocchi, Foro di Modena