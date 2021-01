Modena, è ufficiale: Covid cancella fiere Sant'Antonio e San Geminiano

Ora è ufficiale. L'edizione 2021 delle Fiere di Sant'Antonio (17 gennaio) e di San Geminiano (31 gennaio) è sospesa a causa della emergenza epidemiologica. La disposizione ufficiale del sindaco è arrivata ieri ed è stata pubblicata oggi sul sito del Comune.Come aveva spiegato nei giorni scorsi il Comune 'a seguito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre scorso che vieta fino al 15 gennaio lo svolgimento di fiere, è probabile l’annullamento delle due manifestazioni'. Ora la probabilità è divenuta certezza.I 145 “spuntisti” ammessi nell’aggiornamento della graduatoria dello Sportello unico attività produttive che regola il subentro ai posteggi lasciati eventualmente liberi dagli operatori titolari sono confermati anche per l’edizione 2022 delle manifestazioni. Annullata, come noto , anche la tradizionale corrida di San Geminiano.

