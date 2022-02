Morti Covid, spesa Inps ridotta di 1,1 miliardi nel 2020

Con l’aumento della mortalità, soprattutto nelle fasce di popolazione più anziana, è diminuita la spesa per le pensioni di 1,1 miliardi di euro solo nel 2020 su 281 miliardi di euro.E' quanto emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali. Proiettando tale riduzione dello 0,3% fino al 2029 l’effetto di riduzione della spesa sfiora i 12 miliardi di euro. 'Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 – si legge nel rapporto – ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da dal Covid a favore dell’Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio'.