Muzzarelli firma l'appello dei sindaci: 'Draghi vada avanti'

'Mercoledì il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si presenterà alle Camere e mi auguro che possa essere l’occasione per evitare le dimissioni del suo Governo [....] una crisi in questo momento apre prospettive incerte per il Paese....Non è il momento di tentare avventure politiche'. Sono alcuni passaggi del post con cui il sindaco di Modena ha spiegato la scelta di sottoscrivere la lettera firmata da diversi sindaci italiani, d'accordo sulla opportunità e l'auspicio di vedere il governo Draghi continuare l'esperienza di governo dopo il venire meno dell'appoggio del Movimento 5 stelle.Un auspicio, quello del sindaco di Modena, che si sposa, nella nota pubblicata sulla sua pagina FB, con l'appello affinché il governo, forte di una ritrovata e ricomposta maggioranza, possa preseguire, e maagri ultimare, la propria azione su specifiche tematiche: quella sui salari e quella del reddito di cittadinanza, per il quale, afferma Muzzarelli, 'c'è il dovere di farlo funzionare meglio.'Però, come detto anche da diversi Ministri, andare al voto non in primavera ma alla vigilia di una legge di bilancio, senza aver messo in sicurezza redditi di lavoratori e pensionati e aver dato risposte sull'incidenza dell'inflazione alle famiglie e alle imprese, non è certamente la soluzione migliore.Per non dimenticare della gestione dei fondi del Pnrr. “Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia”.Gianni Galeotti