No al Green Pass: l’Italia dice no alla ‘libertà vigilata’. In migliaia in piazza a Roma

Diverse migliaia di persone hanno partecipato questa sera alla manifestazione organizzata in piazza del Popolo a Roma contro il Green Pass, una manifestazione promossa dal 'Comitato libera scelta' (foto Comitato ndr) e che si è conclusa poco fa. 'Noi vogliamo essere liberi di fare terapia o vaccinazione, non siamo no vax - scandiscono gli organizzatori - Nessuno può decidere per tutti e rendere la vaccinazione obbligatoria. Libertà ha un valore che non può essere barattata con un un green pass nelle nostre attività quotidiane'. Parole che hanno fatto da cornice a un lungo è commosso ricordo del dottor Giuseppe De Donno, il padre delle terapie al plasma contro il Covid morto suicida ieri.Fiaccolate simili si sono svolte in altre 12 città, da Trento a Palermo. Iniziative, nate quasi tutte online, e che hanno fatto registrare una grande partecipazione.All'evento di Roma hanno partecipato anche alcuni parlamentari via web, tra gli altri, i leghisti Bagnai, Siri, Borghi e Pillon; ex M5S Paragone e Vittorio Sgarbi.