Nodo idraulico modenese, il senatore Lanzi: 'Situazione insostenibile'

Il senatore M5S Gabriele Lanzi ha annunciato il deposito di un'interrogazione parlamentare per far luce sulle gravi problematiche che affliggono i fiumi Secchia e Panaro. L'atto ispettivo è stato sottoscritto anche dalla senatrice Maria Laura Mantovani e concordato con i deputati 5 Stelle, Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi.'Da troppi anni ormai viene rimandata la normale manutenzione che dovrebbe interessare i due corsi fluviali modenesi con gli interventi limitati alle sole misure emergenziali. Oggi la situazione è diventata insostenibile con i letti dei fiumi che si sono ristretti di circa due terzi e i ponti che li sovrastano che hanno perso l'agibilità di due arcate su cinque. Il continuo innalzamento delle arginature eseguito nel corso degli anni ha avuto come conseguenza che oggi durante le piene il livello dell’acqua sovrasta di circa dieci metri in altezza le piazze dei centri abitati attraversati - afferma Lanzi -. Alla luce di questa grave situazione abbiamo deciso di presentare un'interrogazione ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali chiedendo il loro immediato intervento per sollecitare la Regione o per procedere direttamente alla messa in sicurezza dell'intero nodo idraulico e quindi dei due fiumi. Le ingenti risorse provenienti dal Recovery Fund rappresentano un'occasione unica in questa direzione che i nostri territori non possono permettersi di sprecare. L'atto ispettivo depositato rappresenta inoltre la massima espressione della partecipazione attiva dei cittadini e del nostro territorio. A riguardo, ringrazio l'ingegnere Cajò per l'importante supporto fornito nelle parti dell'atto connotate da maggiore complessità tecnica e i numerosi attivisti a partire da Solange Pilcher che da tempo caldeggiavano un intervento in tal senso. Adesso restiamo vigili in attesa di riscontro da parte dei Ministri interrogati'.