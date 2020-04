Nomine Regione, Aurighi passa nello staff di Donini. Ripescata Gazzolo

Il coronavirus non ferma l'infornata di nomine in Regione supervisionate dal tandem. Il Bonaccini bis vede infatti alcune conferme importanti, alcuni ripescaggi e alcune novità di rilievo. Confermati(costo del compenso 136.500 euro annui) come capo di Gabinetto del presidente,(121.750 euro annui) come direttore dell'Agenzia di comunicazione e(56mila euro) come capo ufficio stampa.Cambia invece il portavoce del presidente. Lo storico braccio destro di Bonaccini,(73mila euro annui), viene sostituito da(34.500 euro), per anni apprezzato cronista politico del Resto del Carlino di Bologna. Aurighi resta comunque nello staff della giunta regionale e va ad occupare il ruolo di dirigente nella segreteria dell'assessore alla Salute Donini. Tra i modenesi confermati nello staff del presidente anche l'ex sindaco di Medolla, Pd,come 'specialista di supporto alle strutture politiche' (30mila euro) e l'ex presidente del consiglio comunale di Carpi, Pd,con lo stesso incarico (18.500 euro). Tra i nomi noti 'ripescata' anche l'ex assessore regionale Pdcon un ruolo di assistente nel gabinetto del presidente (33.500 euro). Senza dimenticare la clamorosa assunzione della ex consigliera grillinaTutti gli incarichi hanno di fatto durata 5 anni, fino alla fine della legislatura.