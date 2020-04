Da consigliera giacobina 5 Stelle a braccio destro dell'assessore Pd

La ex consigliera M5S Raffaella Sensoli è entrata nello staff dell giunta Bonaccini al fianco. Il tutto è messo nero su bianco da una delibera della giunta regionale del 27 marzo che ha approvato l’”assegnazioni e nomine, ai sensi dell’art. 63 dello statuto regionale, di collaboratori presso strutture speciali della giunta”Tra le più feroci contestatrici della giunta Bonaccini negli ultimi 5 anni, la Sensoli negli ultimi mesi di consigliatura aveva assunto posizioni più morbide arrivando addirittura a inviare al voto disgiunto per sostenere la rielezione di Bonaccini contro la Borgonzoni.Ricordiamo che proprio la Sensoli era stata la vicepresidente della famosa commissione Affidi su Bibbiano, il suo ruolo in un ufficio di presidenza composto da un membro Pd (Boschini) e uno di sinistra (Taruffi) doveva essere garante delle opposizioni. E' finita invece che a pochi mesi di distanza la Sensoli si ritrova ad essere dipendente a tempo determinato per 5 anni (fine mandato) a servizio di un assessore Pd.