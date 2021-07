'Non c'è obbligo a vaccinarsi? Vero, ma allora chiudiamo le scuole'

“Non c’è nessun obbligo a vaccinarsi, ma neanche a tenere le scuole aperte”. A dirlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto al Rione Terra di Pozzuoli a margine dell’inaugurazione di un nuovo percorso archeologico d’epoca romana. “Se in un istituto abbiamo solo il 10% di ragazzi vaccinati, è chiaro che si fa la Dad – ragiona il presidente della giunta regionale -, non c’è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani. Ma non penso che ci voglia molto a capirlo: occorre un impegno straordinario per consentire soprattutto ai ragazzi e alle ragazze di tornare finalmente a scuola e avere una vita tranquilla. Bisogna fare uno sforzo in più, noi apriremo quando saremo tranquilli“. Già ieri, De Luca non aveva escluso uno slittamento dell’avvio dell’anno scolastico per incrementare i numeri della campagna vaccinale.