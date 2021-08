Obbligo vaccino e Green Pass? E' l'Europa stessa a dire un secco 'no'

Torna nel dibattito nazionale il tema della obbligatorietà vaccinale. Eppure, stante l'ultima risoluzione del Consiglio d'Europa, il tema non andrebbe neppure affrontato. Non solo, la stessa legittimità del Green Pass appare discutibile.Abbiamo già scritto sul Regolamento Ue , ma per chiarezza e completezza ecco cosa dice la Risoluzione 2361 del 26 febbraio 2021 approvata dalla Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.Gli articoli 7.3.1 e 7.3.2 parlano chiaro. Per il primo gli Stati devono “assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli”, il secondo raccomanda ai Paesi membri di “”.La risoluzione del Consiglio d’Europa tecnicamente non è vincolante per nessuno degli Stati membri, a meno che non venga recepita, ma il dato politico è evidentemente chiaro.