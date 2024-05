Oltre il centro destra: ecco la lista civica Negrini sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’idea è quella di ampliare le dinamiche partitiche e il perimetro del centro destra - ha detto il candidato sindaco - coinvolgendo anche persone del mondo civico che credono nell'alternativa al governo della città ma che non si riconoscono in partiti specifici. All’interno ci sono tante personalità provenienti dal mondo civico, professionisti, imprenditori e tanti giovani. Il perimetro non è necessariamente quello del centrodestra, infatti chi si è candidato ha sposato il progetto proprio perché si sente forte il bisogno di cambiamento', ha concluso Negrini.

Capolista è Sergio Celloni, imprenditore modenese, già consigliere comunale in partiti e liste civiche di centro destra: 'Anche Luca Negrini è un imprenditore che comprende le difficoltà ed il valore del fare imprese. Voglio dare il mio contributo perché credo nella cultura del lavoro che ha fatto grande questa città e che negli ultimi anni non è stata opportunamente valorizzata. La cultura del lavoro e nel lavoro è l'ingrediente fondamentale dello sviluppo. Senza impresa, senza produzione, senza lavoro non c'è welfare non ci sono servizi sociali, non c'è crescita e non c'è futuro'.



'Ho 25 anni, dall'Università sono passato al mondo del lavoro e credo nel progetto politico di Luca Negrini. Non mi riconosco in nessuno dei partiti in competizione ma ho riconosciuto in Luca la forza per portare avanti proposte importanti per noi giovani. Sul fronte della cultura o del trasporto pubblico, anche per i più giovani di me.



Modena, soprattutto per i giovani, è ben oltre che buona cucina e motor valley' - ha affermato Fabrizio Gualdi.



Ecco la lista completa:

CELLONI SERGIO (Capolista)

BARBIERI FLAVIANA

BUNGARO MARIADORA

DE ROSA DANIEL

DI ELEUTERIO KATIA

DOTTI ALESSANDRO

FIORINI MASSIMO

GIORGIONE ENRICO

GUALDI FABRIZIO

LANOZZI STEFANO

MARCHESI MASSIMO

MAZZI ANDREA

MORANI LUCIANO

ORLANDI MASSIMO

PEDRAZZI GIANLUCA

PICCAGLIANI PATRIZIA

RUINI GRAZIA

TODARO TIZIANA

SELMI STEFANO

SIGHINOLFI PAOLA

VALLI ELISA