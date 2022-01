Orrore Green Pass, dal Pd Modena deriva senza fine: colpa dei genitori

E così, nell'infinto piano inclinato intrapreso dal giorno della folle introduzione del Green Pass nel nostro Paese, ieri si è percorso un ennesimo gradino verso il basso.'I minorenni senza super green pass subiscono delle limitazioni? La colpa non è del green pass, ma la colpa è delle scelte dei loro genitori rispetto a questa misura'. A dirlo nell'Aula del Municipio a Modena è stato il consigliere Pd Vittorio Reggiani. Una frase buttata lì come se fosse normale. Con tono compassato, senza nemmeno valutare l'orrore che dietro a quella frase si cela, senza nemmeno comprenderne lontanamente la gravità.Secondo questo consigliere comunale del Partito Democratico la 'colpa', ha usato proprio questa parola, delle discriminazioni odiose e ingiustificate subite dai minorenni che non hanno il super green pass, non sarebbe di uno Stato che ha introdotto una misura surreale e inaccettabile, che spacca in due la società, che crea un nemico e che non crea luoghi sicuri dal punto di vista sanitario, ma dei genitori che non si adattano.Se un ragazzo di 12 anni non può salire sul bus che lo porta a scuola, se non può giocare a calcio con gli amici, gli stessi amici coi quali poi condivide ore in classe al chiuso, la 'colpa' è dei genitori che non hanno scelto per lui un trattamento sanitario non obbligatorio. Un trattamento sanitario per il quale i genitori stessi devono firmare una liberatoria in nome dei figli. Figli dei quali hanno la responsabilità e per i quali, senza dubbio alcuno, darebbero la vita.Eccola la loro 'colpa'.Ma per Vittorio Reggiani, esponente del Pd di Modena, è 'colpa', colpa, grandissima colpa dei genitori. Se la società punisce un bimbo di 12 anni senza che nè lui nè il genitore abbia violato alcuna legge, la colpa sarebbe di sua mamma e di suo babbo. A questo siamo arrivati. Questo è l'orrore che regna nel nostro Paese. Nel silenzio di una maggioranza assuefatta, ieri nessun consigliere Pd in Consiglio comunale a Modena si è alzato per zittire la bestialità pronunciata da Reggiani. Solo la consigliera dei Verdi Paola Aime si è distinta ed è rimasta umana in un mondo impazzito. Per gli altri, per tutti gli altri consiglieri di maggioranza va bene così. Un cartello al collo del genitore e non se ne parli più.