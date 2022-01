Modena, minorenni senza green pass discriminati. Per il Pd è colpa dei genitori

'I minorenni senza super green pass subiscono delle limitazioni? La colpa non è del green pass, ma la colpa è delle scelte dei loro genitori rispetto a questa misura'. La bizzarra teoria è stata espressa oggi in Consiglio comunale a Modena dal consigliere Pd. Una tesi arrivata in risposta alle parole del consigliere Fdi-Popolo della Famiglia. 'Non vorrei avere mio figlio in questa situazione, avere un figlio adolescente pesantemente discriminato per le scelte altrui - ha detto Elisa Rossini -. Ci sono discriminazioni pesanti e totalmente ingiustificate prodotte dal Green pass rivelatosi totalmente inutile'.E le parole della Rossini hanno trovato il pieno e inaspettato appoggio anche dal consigliere di maggioranzadei Verdi. 'Come comunità abbiamo l'obbligo di tutelare i minori e di salvarli dalle discriminazioni - ha detto Paola Aime -.